Buckingham'dan açıklandı! Kraliçe Elizabeth ziyaretini iptal etti

AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 13:52 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 13:52

Buckingham Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmek için doktorların tavsiyesini "isteksizce" kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Majestelerinin morali yerinde bugün ve yarın bir dizi görev üstleneceği Kuzey İrlanda'yı ziyaret edemeyeceği için hayal kırıklığına uğradı. Kraliçe, Kuzey İrlanda halkına en içten iyi dileklerini gönderiyor ve gelecekte ziyaret etmeyi dört gözle bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Kraliçe'nin kararının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olmadığına yer verildi.

İNGİLTERE KRALİÇESİ, BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ KEZ BASTONLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 12 Ekim Salı günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki bir ayinde bastonla görülmesinin ardından 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.