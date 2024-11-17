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Dünya

Budapeşte'deki görüşmeden rahatsız oldu! Eski Yunan başbakan partisinden ihraç edildi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ve GKRY lideri Hristodulidis ile Budapeşte'de gerçekleştirdiği görüşmeyi eleştiren eski Yunanistan Başbakanı Samaras, partisinden ihraç edildi.

AA17 Kasım 2024 Pazar 08:55 - Güncelleme:
Budapeşte'deki görüşmeden rahatsız oldu! Eski Yunan başbakan partisinden ihraç edildi
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Yunanistan'ın eski Başbakanı ve iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisinin önde gelen isimlerinden Antonis Samaras, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine yönelik eleştirilerinin ardından partiden ihraç edildi.

Eski Başbakan Samaras, "To Vima" gazetesine verdiği röportajda Miçotakis hükümetini eleştirdi.

Hükümetin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği politikalarda "sürekli taviz verdiğini" öne süren Samaras, Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmeleri "ciddiyetsiz" olarak nitelendirdi. Samaras, bu tutumun Yunanistan'ın çıkarlarıyla bağdaşmadığını belirtti.

- HÜKÜMETTEN SAMARAS'A TEPKİ

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, Samaras'ın yarın yayımlanacak röportajında dile getirdiği görüşlerin, hükümet politikalarına "kökten bir karşı duruş" olduğunu ve partinin değerleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

Marinakis, Samaras'ın, Miçotakis hükümetinin dış politikasını hedef alan açıklamalarının ve Yunanistan Cumhurbaşkanlığı için Kostas Karamanlis'i önermesinin "bardağı taşıran son damla" olduğunu belirtti.

Sözcü, Samaras'ın, Başbakan Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle gerçekleştirdiği temasları "ciddiyetsiz" olarak değerlendirmesi ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in istifasını istemesini de "kabul edilemez ve gerçek dışı" olarak değerlendirdi.

- PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Sözcü Marinakis, eski Başbakan'ın, parti içindeki disiplin ihlali nedeniyle disiplin komitesine sevk edilerek yapılan inceleme sonucu partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Başbakan Miçotakis de yaptığı açıklamada, parti disiplini ve ulusal çıkarların öncelikli olduğuna vurgu yaptı.

Samaras'ın, partiyi "küçük bir muhalefet partisi seviyesine indirmek isteyen bir anlayışı temsil ettiğini" ifade eden Miçotakis, partinin istikrarlı şekilde yönetilmeye devam edileceğini belirtti.

Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Büyükelçi Rusos Kunduros, 8 Kasım'da başkent Atina'da gerçekleştirilen Yunanistan-Türkiye Dışişleri Bakanları görüşmelerinde Yunan heyetine dahil edilmemesi ve öncesinde sunduğu yazılı görüşlerin dikkate alınmaması gerekçesiyle istifa etti.

Kunduros, istifa mektubunda, Türk-Yunan ilişkileri ve Avrupa-Türkiye ilişkileri gibi önemli meselelerin yeterince ele alınmadığını savundu.

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