Buffett: ABD ekonomisinde muhteşem dönem sona erdi

Milyarder yatırımcı Warren Buffett Berkshire Hathaway'in birçok işletmesinde 2023'te kazançların düşmesiyle iyi zamanların sona ermiş olabileceğini öngördü.

Buffet yatırımcılarına yaptığı açıklamada ilk çeyrek faaliyet kârlarının yüzde 13 ile iyi geçtiğini ancak ABD ekonomosinin geçirdiği muhteşem dönemin sona erdiğini belirtti.

Berkshire Hathaway CEO'su, kontrol ettiği sermayeyi Tayvan yerine Japonya'da konuşlandırmayı tercih ettiğini ve jeopolitik nedenlerin firmasını adanın çip üreticisi devindeki hisselerini azaltmaya yönlendirmesine üzüldüğünü belirtti.

Buffett, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'nun (TSMC) dünyanın en iyi yönetilen ve en önemli şirketlerinden biri olduğunu vurgulayarak "Çip endüstrisinde onların seviyesinde olan kimse yok" dedi.

"TSMC'deki hisselerini yüzde 86 oranında azalttı"

Ancak bu açıklamalar, Berkshire'ın Kasım ayında 5 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını duyurması sonrası Buffett'ın Çin ile Tayvan arasında artan gerilimi neden göstererek dördüncü çeyrekte TSMC'deki hissesini yüzde 86 oranında azaltmasını engellemedi.

Buffett, Çin ve ABD'yi rekabetlerini kontrol altına almaya çağırdı.

"Çin ve ABD rekabetçi olurken karşılıklı zenginleşebilir"

Omaha, Nebraska'da gerçekleştirilen toplantıda "Çin ve ABD'nin oyunun ne olduğunu anlaması ve bu durumu çok fazla zorlamaması şart. Her iki taraf da rekabetçi olabilir ve her ikisi de zenginleşebilir" ifadelerini kullandı.

Aynı etkinlikte konuşan Buffett'in uzun süredir iş ortağı olan Charlie Munger, iki süper güce birbirlerine "karşılıklı nezaket" çağrısında bulundu.

Buffett, yakın zamanda Japonya'daki ticaret şirketlerinde hisselerini artırdıktan sonra Japonya'da daha fazla yatırım yapma isteğinin sinyalini vermişti. Berkshire şu anda bu işletmelerin yüzde 7,4'üne sahip, ancak yüzde 9'u geçmeyeceğini söyledi.

Buffett Japonya yatırımlarına devam edeceğine işaret etti

Buffett'ın varisi olarak değerlendirilen ve geçtiğimiz ay Japonya'ya yaptığı bir gezide kendisine katılan Greg Abel, Buffett'ın hamlesini "inanılmaz" bir yatırım olarak nitelendirdi.

Buffett, Abel'ı beş ticaret evinin yöneticileriyle tanıştırmak istediğini belirterek orada yatırımların ve ilişkilerin devam edeceğini kabul etmiş oldu.

Japonya'nın ticaret evleri veya "sogo shosha" olarak adlandırılan şirketler ülke ekonomisinde yüzlerce yıl öncesine dayanan derin köklere sahip ve gıdadan enerjiye her şeyi tedarik etmesiyle biliniyor.