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'Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'de başlıyor'

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Türkiye'yi stratejik müttefik ve dost olarak gördüğünü ve Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinde oynadığı role büyük önem verdiğini söyledi.

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Bakan Szijjarto ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Szijjarto, ''Biz, Türkiye'yi stratejik müttefik ve dost olarak görüyoruz. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinde oynadığı role büyük önem veriyoruz. Türkiye, 4,5 milyon düzensiz göçmeni ağırlıyor ve bunların Avrupa'ya geçişine izin vermiyor.'' dedi. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan göçmen mutabakatın korunması gerektiğini, aksi takdirde Avrupa'nın güneyden düzensiz göçmen baskısıyla karşı karşıya kalacağını belirten Szijjarto, ''Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'de başlıyor.'' diye konuştu.

Szijjarto, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda çok ciddi adımlar attığı ve bunu takdirle karşıladıklarının altını çizerek, ''İyi ya da kötü terörist olmaz. Eğer bir müttefikimiz bir grubu terör örgütü olarak görürse bizim de dayanışma kapsamında onun duruşunu paylaşmamız gerekli.'' ifadelerini kullandı. Bakan Szijjarto, 5 binden fazla AB vatandaşının DEAŞ saflarında savaştığını ve bu teröristlerin bugün Avrupa'ya geri dönmek istediğine dikkati çekerek, Türkiye ile terörle mücadele konusunda iş birliğinin bu yüzden daha da önemli olduğunu söyledi.

Macaristan'a gelecek yıldan itibaren Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatının yapılamayabileceğini ve bu yüzden ülkesinin enerji ihtiyacını güneyden karşılaması gerektiğini vurgulayan Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü: ''ABD-Romanya ve Avusturya iş birliğinde Romanya üzerinden ya da Hırvatistan üzerinden doğal gaz alamazsa Macaristan, Türk akımından doğal gaz alacak çünkü ülkemizin doğal gaz ihtiyacını tedarik etmemiz gerekli. Orta Avrupa'nın enerji tedariki açısından Türkiye'nin rolü önümüzdeki dönemde ciddi bir şekilde artacak'

Szijjarto ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) kapsamında sonbaharda Macaristan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi.

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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