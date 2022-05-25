22 Mayıs Pazar günü, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Luhansk bölgesi üzerinde bir Rus Su-25 saldırı uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Raporda, pilotun fırlatmak için zamanı olmadığı belirtildi. Bugün ise, düşürülen uçaktaki pilotun kimliği açıklandı ve Rus Hava Kuvvetleri'nden emekli tümgeneral Kanamat Botashev, Ukrayna üzerinde uçarken vurularak öldürüldüğü bildirildi. Tümgeneralin ölümü, Botashev'in, güvenlik nedeniyle isimlerinin gizli tutulmasını isteyen üç eski astı tarafından BBC'ye doğrulandı.

EN YÜKSEK RÜTBELİ PİLOT

Botashev'in eski meslektaşlarından biri BBC'ye açıklama yaparak, emekli generalin Ukrayna'da Su-25'te görev yaptığını doğruladı. Botashev'in, Rusya'da ölümü bilinen en yüksek rütbeli pilot olduğu aktarıldı. Botashev, emekli olmadan önce bir havacılık alayının komutanıydı.

Böyle yüksek rütbeli bir subayın hava muharebelerine katılımı, hem Moskova'nın askeri pilotlar için ne kadar zor görevler belirlediğini hem de yüksek nitelikli uzmanların eksikliğini gösteriyor.

RUSYA BÜYÜK KAYIPLAR VERİYOR

Botashev'in eski meslektaşlarından biri BBC'ye, emekli generalin Ukrayna'da Su-25'te görev yaptığını doğruladı. BBC, bugüne dek Ukrayna'da en az 31 Rus askeri pilotunun öldüğünü bildiriyor. Gerçek rakamların daha yüksek olduğu aktarılsa da, bunların hava kuvvetleri için hassas kayıplar olduğu ifade ediliyor.