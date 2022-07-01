Buhari: Nijerya, Avrupa'daki doğal gaz boşluğunu doldurmaya hazır

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Buhari, Portekizli mevkidaşı Marcelo Rebelo de Sousa ile Lizbon'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında basın toplantısı düzenledi.

Devlet Başkanı Buhari, çoğunluğu gençlerden oluşan 200 milyondan fazla nüfusa sahip Nijerya'nın, Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi'nin (AFCFTA) merkezi olduğuna dikkat çekti.

Buhari, Nijerya'nın Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı Avrupa'daki doğal gaz boşluğunu doldurmaya hazır olduğunu belirtti.

Nijerya ve Portekiz'in, petrol ve gaz, turizm ve güvenlik gibi alanlarda iş birliği yapılabileceğinin altını çizen Buhari, Nijerya'nın halihazırda Portekiz'in ana gaz tedarikçisi olmasına rağmen, iki ülke arasındaki petrol ve gaz iş birliğinin artmasının, talep ve tedarik zincirindeki krizleri önlemek için hayati hale geldiğini söyledi.

Buhari, Portekiz'e, dünyanın çalkantılı zamanlardan geçtiği bir dönemde Nijerya'yı Afrika'da değerli ve güvenilir bir ortak olarak görmeye çağırdı.