30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5749
  • 6,2147
  • 255.034
  • 103180
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bulgaristan, ABD'den F-16 savaş uçakları alacak

Bulgaristan parlamentosunca ABD'den 8 adet F-16 Block 70 tipi uçak alınması kararlaştırıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bulgaristan'da, parlamento tarafından ABD ile yapılan görüşmeler kapsamında 1,1 milyar euroya 8 adet F-16 Block 70 tipi savaş uçağının alımı için onay verildi. Karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak, kesinlik kazandı. Onaylanan bütçe çerçevesinde 6 tek pilotlu ve 2 çift pilotlu uçağın alınması için ABD ile anlaşma imzalanacak. İlk 4 uçak 2023 yılında, 4 uçak ise 2024'ün başında tahsis edilecek. Uçaklar sözleşmenin 5'inci yılında uçuş ve operasyonlara hazır olacak. Bulgaristan devleti, bu uçaklara 2,2 milyar leva (1,1 milyar euro) ödeyecek.
 
Uçakların alımı ile 2004 yılında NATO üyesi olan Bulgaristan'ın ilk kez NATO ile uyumlu askeri filosu olacak. Bulgaristan'da Rus MİG-29 tipi 5 uçağın yerini alması beklenen yeni filoyla ilgili 10 yıllık tartışmalar da son buldu. ABD'nin peşin ödenen ilk 4 uçağın teslimatını 2023'te, diğer 2'sinin ise 2024'te yapması bekleniyor.
 
CUMHURBAŞKANI VETO ETMİŞTİ
 
Hava Kuvvetleri eski Komutanı Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Amerika'dan F-16'larının alınmasına karşı çıkıp, ülkenin aşırı masraflı girişimde bulunduğunu belirtmişti. Rumen Radev, veto gerekçelerinde ayrıca alınacak uçakların silah ve donanımının yetersiz olacağını ve ek masrafa yol açacağını savunmuştu. Cumhurbaşkanı Radev'in sözleşmeyi veto edip, "ABD ile sözleşmede çok gizli noktalar ve ek ödemeler saklı" açıklamasına rağmen karar, ikinci okumada mecliste yine onaylandı. Eleştirilere rağmen F-16 uçak alımı sözleşmesi 240 milletvekili olan Bulgar meclisinde GERB, milliyetçi VMRO ve üyelerin çoğu Türklerden oluşan HÖH ve 2 bağımsız olmak üzere 128 oyla kabul edildi. 
 
Savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin ile Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı sözleşmesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.
 

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Karar verildi

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Karar verildi

Hakkari'de iki terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de iki terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye çağrı: Yatırım için bekliyoruz

Türkiye'ye çağrı: Yatırım için bekliyoruz

İstanbul'un semtlerinde en çok nereli yaşıyor?

İstanbul'un semtlerinde en çok nereli yaşıyor?

Bakan Çavuşoğlu: NATO ile Türkiye arasında sorun yok

Bakan Çavuşoğlu: NATO ile Türkiye arasında sorun yok

1 cm ile kurtuldu: İlk başta çekiçle vurdular sandım

1 cm ile kurtuldu: İlk başta çekiçle vurdular sandım

Malezya'nın yeni Kralı tacını giydi

Malezya'nın yeni Kralı tacını giydi

Tarihi vurgun! 100 milyondan fazla müşterinin tüm verileri çalındı

Tarihi vurgun! 100 milyondan fazla müşterinin tüm verileri çalındı
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Değeri 4 milyon dolar! Vietnam'da ele geçirildi

Değeri 4 milyon dolar! Vietnam'da ele geçirildi

Yenileme çalışmasının ardından havadan görüntülendi

Yenileme çalışmasının ardından havadan görüntülendi

2 bin 700 yıllık sıra dışı iskelet!

2 bin 700 yıllık sıra dışı iskelet!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA