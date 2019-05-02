Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye ile iş birliğimiz mükemmel işliyor, Yunanistan ile ciddi sorunlar yaşıyoruz

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Türkiye ile düzensiz göçle mücadele konusunda iş birliğimiz mükemmel işliyor." dedi.

Borisov, başkent Sofya’da düzenlenen "Avrupa Birliği (AB) Dış Sınırları Koruma ve Düzensiz Göçle Mücadele Politikaları" konulu yuvarlak masa toplantısında, düzensiz göçle mücadelede Bulgar hükümetinin güçlü irade gösterdiğini, üçüncü ülkelerle mutabakatlar imzaladığını ve geçen yıl Türkiye ile bu alanda bir toplantıya ev sahipliği yaptığını anlattı.

Boyko Borisov, "Türkiye ile düzensiz göçle mücadele konusunda iş birliğimiz mükemmel işliyor. AB, Bulgaristan’ın sınırlarının korunmasına 150 milyon avro tesis etti. Bu finansman olumlu sonuç verdi." ifadelerini kullandı.

AB üyesi olan Bulgaristan’ın yine AB üyesi olan Yunanistan ile ortak sınırında güvenlik durumunun daha düşük seviyede olduğunu ifade eden Borisov, "Yunanistan ile ortak sınırımızda düzensiz göç konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz." diye konuştu.

Bulgaristan-Yunanistan sınırının "bir Schengen sınırı gibi" korunaklı olmadığını belirten Borisov, "Orada sorun yaşıyoruz. Dağlık bir araziden geçen bu sınırda güvenliğimizi ancak ordunun desteğiyle sağlayabiliyoruz." dedi.

"TANRI BİZİ YENİ BİR DÜZENSİZ GÖÇ DALGASINDAN KORUSUN"

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex’in, "önemli ancak sadece yardımcı bir güvenlik organı olduğunu" söyleyen Borisov, "Tanrı bizi yeni bir düzensiz göç dalgasından korusun. Ama olursa o zaman (AB’nin dış sınırların güvenliğine yatırdığı) 20 milyar avronun neye harcandığı belli olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye’deki göçmen sayısının 4 milyona ulaştığını dile getiren Borisov, "Durum gittikçe kötüye gidecek. Avrupa, göçmenleri davet etti. Evet, hata yapmayan kul yoktur. Ancak aynı hatayı ikinci, üçüncü kez yaparsan aptal duruma düşersin." şeklinde konuştu.

Borisov’un verdiği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye-Bulgaristan sınırı 6 bin 904 kez ihlal edildi, Bulgaristan’a kaçak yoldan girmeye çalışan 761 göçmen tutuklandı.