Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bulgaristan BM Göç Sözleşmesinden çekiliyor

Bulgaristan hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan süreçten çekilme kararı aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İktidar koalisyonunun büyük ortağı Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar (GERB) partisinin Parlamento Grubu Başkanı Tzvetan Tzvetanov, hükümet toplantısında konunun değerlendirildiğini ve BM'nin Göç Sözleşmesinin imzalanmayacağını duyurdu.

Kararın alındığı toplantıya, iktidarın koalisyon ortağı olan Birleşik Vatanseverler (BM) koalisyonunu temsilen katılan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Angel Camsbazki de "Doğrudan doğruya milli güvenliğimizi tehdit eden bu belge ile ilgili karar kesinlikle ülkenin yararınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu karar onaylanması için parlamentoya sevk edilecek. Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi de (BSP) Küresel Göç Sözleşmesinin ülkenin çıkarlarına aykırı olduğunu ve düzensiz göç akınını teşvik ettiğini kaydetmişti.

Parlamentodan beklenen onayın ardından Bulgaristan, BM Göç Sözleşmesine karşı çıkan ABD, Polonya, Macaristan, Avusturya, Slovenya ve Hırvatistan'ın yanında yer almış olacak. Göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan belgenin aralıkta Fas'ta imzalanması bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Önce taziyesini iletti sonra başına ateş etti

Önce taziyesini iletti sonra başına ateş etti

2019'da KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? İşte KYK burs ücreti zamları

2019'da KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? İşte KYK burs ücreti zamları

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA