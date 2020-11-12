Bulgaristan, İsrail'den doğal gaz tedarik edebilir

star.com.tr 12 Kasım 2020 Perşembe 23:58 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:59

Hükümetin haftalık toplantısının ardından yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın iki ülkenin enerji bakanlıkları arasında olası doğal gaz tedariği de dahil olmak üzere ortak çıkarları ilgilendiren konuları tartışmak üzere bir çalışma grubu kurulmasını öngören Mutabakat Anlaşması taslağını onayladığı belirtildi.

Bulgaristan hükümeti, İsrail'den doğalgaz tedarik edilmesinin Yunanistan-Bulgaristan doğalgaz boru hattı ile mümkün olacağını kaydetti.

Bulgaristan şu anda doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya'dan ithal ediyor.

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