19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7269
  • 6,3569
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bulgaristan, Rus diplomatı sınır dışı etti

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya Federasyonu'nun Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatının, Bulgaristan ile ilgili 'tasnifli bilgi topladığı gerekçesiyle' sınır dışı edildiğini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Rusya Büyükelçiliğinde "birinci katip" olarak görev yapan kişinin, "Bulgaristan'da devlet sırrı nitelikli bilgi topladığı" şüphesiyle Devlet Milli Güvenlik Servisinden (GDBOP) suç duyurusu geldiği belirtildi.
 
Olayla ilgili açılan soruşturmada, adı açıklanmayan diplomatın eylül 2018'den bu yana "özel nitelik taşıyan bilgi topladığı" belirlendi.
 
Diplomatın, bir yıl boyunca Bulgaristan'da belirli devlet görevlileriyle düzenli görüşmeler yaptığı tespit edildi.
 
Zanlının buluştuğu şahıslardan birisinin, Bulgaristan, Avrupa Birliği ve NATO ile ilgili tasnifli bilgilere erişimi olan üst düzeyli bir devlet görevlisi olduğu tespit edildi.

- DİPLOMATIN, BİLGİ KARŞILIĞI ÜCRET ÖDEDİĞİ BELİRLENDİ

Takip altında tutulup "casus olarak" gösterilen kişinin, devlete karşı suç işlemekten soruşturulduğu, faaliyetlerinin ise "tartışılmaz kanıtlara dayandırılarak kanıtlandığı" kaydedildi.
 
Diplomatın, muhatap olduğu kişilere bilgi karşılığı ücret ödediği de ifade edildi.
 
Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov da diplomatik dokunulmazlığa sahip kişinin bundan dolayı sanık olamayacağı için Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahirieva ile bir görüşme yaptığını ve gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulunduğunu söyledi.
 
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Rus diplomatın Bulgaristan'dan ayrıldığı doğrulandı.

Maas, soru karşısında duraksadı! Çavuşoğlu uyardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Gri listeye bir çizik daha!

Gri listeye bir çizik daha!

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Medipol Başakşehir-Trabzonspor CANLI ANLATIM

Medipol Başakşehir-Trabzonspor CANLI ANLATIM

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Kan donduran iddia: Kedilerin ayaklarını keserek öldürdüler

Kan donduran iddia: Kedilerin ayaklarını keserek öldürdüler

İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü: Bakanlık soruşturma başlattı

İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü: Bakanlık soruşturma başlattı
 

POPÜLER HABERLER

´İzmirli Rapunzel´ ilgi görüyor

´İzmirli Rapunzel´ ilgi görüyor

Mucize insanlar! Kıl payı...

Mucize insanlar! Kıl payı...

Türkiye'yi 18 milyon dolarlık zarardan kurtaracak, özel olarak yetiştirildi!

Türkiye'yi 18 milyon dolarlık zarardan kurtaracak, özel olarak yetiştirildi!

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi...

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA