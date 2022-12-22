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Dünya

Bulgaristan, Rusya dışından nükleer yakıt almaya yönelik anlaşma imzaladı

Bulgaristan'ın nükleer güç santrali, ABD şirketi Westinghouse Electric ile nükleer yakıt alımına ilişkin anlaşmaya vardı.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 17:51 - Güncelleme:
Bulgaristan, Rusya dışından nükleer yakıt almaya yönelik anlaşma imzaladı
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Enerji arzında çeşitliliğe gitmeyi amaçlayan Bulgaristan'ın tek nükleer güç santrali Kozloduy, ABD şirketi Westinghouse Electric'in İsveç'te faaliyet gösteren kolu ile nükleer yakıt alımına yönelik anlaşma imzaladı.

Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hirstov, ABD şirketi ile varılan 10 yıllık anlaşmanın, "belirsiz" dönemlerde nükleer yakıt alımının normal seyretmesine imkan vereceğini kaydetti.

Santralin 6. ünitesine yakıt sağlamaya yönelik benzer bir anlaşmanın Fransa'nın Framatome şirketi ile yapılacağını belirten Bakan Hirstov, anlaşmanın hazırlık aşamasında olduğunu bildirdi.

Hirstov, Framatome ile ülkenin enerji ihtiyacı için Rusya dışında iki kaynak sağlanmış olacağını ve enerji arzının "tam çeşitliliği ve güvenliğinin" sağlanmasına ilişkin sürecin tamamlanacağını ifade etti.

Kozloduy Nükleer Güç Santrali, Bulgaristan'ın elektrik ihtiyacının yaklaşık 3'te 1'ini karşılayan Rus yapımı iki VVER-1000 nükleer reaktörü için daha önce Rus firması Rosatom'dan yakıt alıyordu.

Rus gazına ve nükleer yakıtına bağımlı olan Bulgaristan, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası enerji arzında çeşitliliğe gitme kararı almıştı.

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