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Bulgaristan Başbakanı Borisov: Bulgaristan Rusya'nın NATO'daki "Truva atı" değil

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 'Bulgaristan Rusya'nın NATO'daki 'Truva atı' değil, tam tersi, Bulgaristan NATO'nun en disiplinli üyelerinden biridir' dedi.

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Borisov, iki günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Sofya'ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Başbakanlık'ta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Borisov, Bulgaristan'ın silahlı kuvvetlerinde modernizasyona gidilmesine ilişkin karar aldıklarını belirterek, ülkenin NATO üyeliğine sadık olduğunu vurguladı. Borisov, "Bulgaristan Rusya'nın NATO'da 'Truva atı' değil, tam tersi NATO'nun en disiplinli üyelerinden biridir." şeklinde konuştu.

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev'in 4-5 Mart'ta Sofya'yı ziyaret edeceğini de anımsatan Borisov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stoltenberg, Medvedev'in ziyareti açıklanmadan çok önce almış olduğu bir davet üzerine geldi. Kendisi ile enerji alanında hiçbir görüşme yapmadık, gündemimizde değil. Öte yandan, Rusya ile diyalog arayışındayız. Ancak biz de güçlü olup, bu diyalogda eş düzeyli olmalıyız."

Borisov, Stoltenberg ile görüşmesinde Kosova, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'yı de ele aldıklarını ifade ederek, "Personelimizin bulunduğu diğer bunalım noktalarında askerimizin ne kadar hazırlıklı olduğunun altını çizdik." dedi.

Stoltenberg ise NATO'nun özverili bir müttefiki olan Bulgaristan'ı ziyaret etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Stoltenberg, "Bulgaristan Karadeniz'de, Kosova'da ve Afganistan'da da stratejik rol oynuyor. NATO'nun yüksek değerli müttefiki olan Bulgaristan'ın paktımıza karşı sorumlu duruşunu önemsiyoruz. Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılımına verdiği destek için de müteşekkiriz." diye konuştu.

Bulgaristan'ın savunma sektörüne daha çok yatırım yapmasını teşvik ettiklerine işaret eden Stoltenberg, "Biz yeni bir 'Soğuk Savaş' istemeyiz. Ancak Rusya'ya da orta menzilli roketleri ile ilgili mutabakatlarımıza sadık kalması çağrısında bulunuyoruz. Rusya'nın sahip olduğu roketler silahlı bir bunalım ortamında Avrupa şehirlerine dek ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile de basına kapalı bir görüşme yaptı.

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