Bulgaristan, Türkiye sınırındaki yasa dışı uygulamaya karşı harekete geçti

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerciev, Kapıkule'nin karşısında Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'na beklenmedik bir ziyarette bulundu, ardından yerel basına açıklama yaptı.

Demerciev, Türkiye'den giriş yapan araçların temizliğinde devlete hesap vermeden ücretlendirme yapan şirketin "altın göl" olarak bilinen bu yasa dışı uygulamasına son verileceğini belirtti.

Mafya ile bağlantılı kişilerin 10 yıldır, sınırda yasa dışı ücretlerle elde ettiği milyonlarca levalık gelirin artık devlete kazandırılacağını belirten Demerciev, "Devlet bu işletmeye nihayet el atacak. Burada kesilen paraların birilerinin ceplerine indirilmesine son vereceğiz." diye konuştu.

- Artan trafikle ilgili yeni önlemler

Bakan Demerciev, ayrıca, Kapitan Andreevo'da kapıda elektronik işlem sisteminin kurulacağını ve geçişlerin hızlandırılacağını söyledi.

"Buradan geçen ve her yıl yüzde 20 oranında artan muazzam trafik kolaylaştırılacak." diyen Demerciev, mevcut iki gıda denetim laboratuvarına bir yenisini ekleyeceklerini, ayrıca (Hamzabeyli'nin karşısındaki) Lesovo Gümrük Kapısı'na bir laboratuvar kurmayı planladıklarını, böylece Lesovo Gümrük Kapısı'nın da modernize edileceğini ve trafiğin rahatlatılacağını anlattı.

Demerciev, tüm laboratuvarlarda tam denetim uygulayacaklarını belirterek, Lesovo ile Kapitan Andreevo'nun işlem yapma kapasitesinin eşitlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Demerciev, trafiği daha da kolaylaştırmak amacıyla Edirne ile Bulgaristan'ın Yambol şehri arasında bir demiryolu hattının kurulacağını, Meriç otoyolundan Lesovo'ya karayolu bağlantısının inşa edileceğini sözlerine ekledi.



