Bulgaristan Ukrayna'daki durumdan endişeli

AA 8 Şubat 2022 Salı 16:59 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 17:00

Başken Sofya'da düzenlenen Yıllık Genelkurmay Başkanlığı Konferansı'nda konuşan Yanev, "Ukrayna bölgesinde olup bitenler Avrupa-Atlantik güvenliği açısından bir tehdit oluşturuyor ve ülkemizin milli güvenliği üzerine son derece olumsuz bir etki yapıyor." dedi.

Bölgenin Soğuk Savaş sonrası dönemde en büyük krizle yüz yüze geldiğini belirten Yanev, dışarıdan kimsenin Bulgaristan'ın milli güvenliği ve alacağı savunma önlemleri konusunda uygulanması gereken hazır kararlar getirmediğini söyledi.

Savunma Bakanı Yanev, Bulgar ordusunun kadro açığını kapatması gerektiğini ve Kara Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan zırhlı araç tedariki prosedürünün hızlandırılacağını söyledi.