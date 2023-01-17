Bulgaristan, Ukrayna'ya 14 Su-25 savaş uçağı yollandığı haberini yalanladı

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya Rus yapımı 14 Su-25 savaş uçağı yolladığına dair Bloomberg'in Hollandalı "Oryx" isimli savunma analiz sitesine dayandırdığı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bulgaristan, Ukrayna'ya yollanmak üzere herhangi bir NATO ülkesine Su-25 savaş uçağı satmış veya hibe etmiş değildir." denildi.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin envanterinde sadece 7 Su-25 bulunduğu ve bu uçakların Bezmer Hava Üssü'nde tutulduğu bildirildi.

Hava Kuvvetlerine ait 1 Su-25 ise geçen yıl eğitim uçuşu sırasında düşmüştü.

Bulgaristan'da, Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Yeniden Doğuş Partisi, Ukrayna'ya her türlü silah yardımına karşı çıkıyor.