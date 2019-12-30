İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9496
  • EURO
    6,6692
  • ALTIN
    289.255
  • BIST100
    114754
Dünya

Bulgaristan’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA30.12.2019  22:36 - Güncelleme: 30.12.2019  22:36
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, başkent Sofya’ya 64 kilometre mesafedeki Somokov kentinde yerel saatle 20.01’da Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk bilgilere göre hasar meydana gelmedi. sarsıntı ile birlikte büyük panik yaşayan bölge halkının, sokaklara çıktığı bildirildi.


Somokov Belediye Başkanı Vladimir Georgiev, "İnsanlar çok korktu. Özellikle yüksek katlarda oturanlar çok sallandı. Deprem çok güçlü hissedildi. Uğultu da vatandaşları iyice korkuttu” dedi. Deprem ile ilgili yerel yönetimler çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

Kızını taciz eden şahsa anneden yumruk

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SSK emeklisine 4 müjde birden
SSK emeklisine 4 müjde birden

SSK emeklisine 4 müjde birden

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar
CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'
'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Temel atma töreninin tarihi belli oldu

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.