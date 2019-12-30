Bulgaristan’da 4.7 büyüklüğünde deprem





Somokov Belediye Başkanı Vladimir Georgiev, "İnsanlar çok korktu. Özellikle yüksek katlarda oturanlar çok sallandı. Deprem çok güçlü hissedildi. Uğultu da vatandaşları iyice korkuttu” dedi. Deprem ile ilgili yerel yönetimler çalışmalarını sürdürüyor.