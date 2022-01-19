İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bulgaristan'da ABD ile 6 ay sürecek ortak askeri tatbikat çalışmaları başladı
Dünya

Bulgaristan'da ABD ile 6 ay sürecek ortak askeri tatbikat çalışmaları başladı

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, ülkenin silahlı kuvvetlerinin, NATO müttefiki ABD'nin silahlı kuvvetleriyle 6 ay sürecek ortak askeri tatbikat ve eğitim çalışmalarının başladığını duyurdu.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 14:37 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:37
ABONE OL

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki ABD ile ortak işletilen Novo Selo Kara Kuvvetleri Askeri Üssü'nde yapılacak tatbikatlara, Amerikan M2A3 tipi askeri zırhlı araçların yanı sıra M1A2 Abrams tankları, helikopterler ve diğer askeri araçların katılacağı kaydedildi.

Tatbikatlar kapsamında helikopter uçuşları da gerçekleşecek.

ABD ile ortak tatbikatların 2021 yılında planlanmış, yurt içi ve uluslararası çalışmaların programında belirlenmiş olduğu anımsatılan açıklamada, Novo Selo bölgesinde bir hafta süreyle askeri araç transferi yapılacağı kaydedildi.

Tatbikat 30 Haziran'a kadar sürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.