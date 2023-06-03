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Dünya

Bulgaristan'da Borisov'un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev, eski başbakanlardan Boyko Borisov'un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
Bulgaristan'da Borisov'un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması istendi
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Ülkeyi 2021 yılına dek yaklaşık 12 yıl yöneten Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi Genel Başkanı Borisov, geçmişte karıştığı iddia edilen kara para aklama suçundan soruşturuluyor.

240 sandalyeli Bulgaristan parlamentosunda 69 kişiyle en büyük gruba sahip GERB'den milletvekili olan Borisov ise yasama dokunulmazlığını gönüllü teslim etmeyeceğini bildirdi. Bu durumda Başsavcı Geşev'in talebi, parlamentoda oylamaya sunulacak.

Borisov, son erken genel seçimlere kadar 2 yıl dokunulmazlığı yokken savcılığın o dönem hiçbir talepte bulunmadığına işaret etti.

"Şu anda olup bitenleri görmemek için gerçekten kör olmak lazım" diyen Borisov, savcılığın bu talebinin, GERB partisinin parlamentoda ikinci büyük grubu olan Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakıyla koalisyon hükümeti kurmak üzere oldukları anda gelmesine dikkati çekti.

Bulgaristan'da son 2 yıldır süren siyasi kriz yüzünden 5 kez erken genel seçime gidilmişti. Anayasal düzeni "parlamenter demokrasi" olan ülke, bu dönemde Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu hükümetler tarafından başkanlık sistemini andıran geçici hükümetler tarafından yönetiliyor.

Geçici hükümetlerle başta istihbarat ve güvenlik birimlerinin başkanları olmak üzere, kilit kurumların yöneticilerinde geniş kapsamlı kadrolaşmaya giden Radev, başkanlık sistemine son verebilecek; GERB ile PP-DB arasında kurulacak koalisyon hükümetine sert bir dille karşı çıkmıştı.

GERB ve PP-DB, Moskova yanlısı Cumhurbaşkanı Radev'in tek kişilik yönetimine ve kadrolaşma girişimlerine son vermek istediklerini bildirmişti.

- BORİSOV HAKKINDAKİ İDDİALAR

Eski Başbakan Borisov hakkında 3 yıl önce soruşturma açılmış ancak daha sonra soruşturma askıya alınmıştı.

İspanyol basınında 2020 yılında çıkan haberlerde, Borisov'un, akladığı 5 milyon avroyu İspanya'ya havale edip eski Bulgaristan güzeli manken Borislava Yovçeva'ya Barselona'da lüks bir villa satın aldığı iddia edilmişti.

Havaleyi, Yovçeva'nın eskiden sıhhi tesisatçılık yapan babası Georgi Yovçev'in aldığı belirtilmişti. Yovçeva, söz konusu paranın bir bölümüyle Barselona'da lüks bir butik de açmıştı. Skandalın patlak vermesi üzerine villa ve butik satılmıştı.

Boyko Borisov, bu iddiaların tamamını reddediyor.

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