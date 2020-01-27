İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9473
  • EURO
    6,5573
  • ALTIN
    302.015
  • BIST100
    121104
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bulgaristan'da grip alarmı, okullar tatil edildi
Dünya

Bulgaristan'da grip alarmı, okullar tatil edildi

Bulgaristan'da, grip salgını nedeniyle başkent Sofya başta olmak üzere birçok ilde, ilk orta ve lisede 100 bin öğrencinin eğitim gördüğü 500 okulda grip salgını nedeniyle 6 Şubat tarihine kadar eğitime ara verildi. Ülke genelinde etkili olan salgın nedeniyle hastanelerde planlı ameliyatlar iptal edilirken, hamile kadınlar ve çocukların rutin hasta kontrolleri salgın nedeniyle yapılamıyor.

DHA27.01.2020  15:05 - Güncelleme: 27.01.2020  15:47

Bulgaristan’da grip salgınının yaygınlaşmasıyla, ülke çapında alarm verildi. Grip salgının en çok etkilediği kentler arasında başkent Sofya, Burgas, Veliko Tırnovo, Montana, Plovdiv, Küstendil ve Blagoevgrad yer aldı.

TÜRKLERİN YOĞUN OLDUĞU KENTLERDE VAR

Gribin etkili olduğu iller arasında yaklaşık 100 binin üzerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı , Haskovo, Kırcaali yerleşim yerleri var. Bu bölgelerin dışında son olarak hastalığın yoğun görüldüğü Asenovgrad, Plovdiv, Burgas kentleri olmak üzere grip ülke geneline hızla yayılıyor. Bulgar hükümeti, grip salgının yayılmasını önlemek amacıyla 100 bin öğrencinin eğitim gördüğü 500 okulda 6 Şubata kadar eğitime ara verildiğini açıkladı.

HASTANELERDE AMELİYATLAR İPTAL EDİLDİ, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bulgaristan'ın genelinde yayılan grip salgını nedeniyle hastanelerde planlı ameliyatlar iptal edilirken, hamile kadınlar ve çocukların rutin hasta kontrolleri salgın nedeniyle yapılamıyor. Bulgaristan'ın Borino kasabasında geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki bir kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Grip salgını Bulgaristan’ın genelini kaplamaya başlarken, hastalığın etkisi Ocak ayının sonu ile Şubat ayının ilk haftalarında etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

CORONA VİRİSÜNE KARŞI UYARI

Bulgaristan hükümeti yetkilileri Çin'de başlayıp her geçen gün farklı ülkelere yayılan, corona virüsü ile ilgili vatandaşları uyardı. Yetkililer bu virüse karşı vatandaşı uyaran basın açıklaması yayınladı.

Anne ve 2,5 yaşındaki çocuğu enkazdan böyle kurtarıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Suudi Arabistan' kararı ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye' bahanesine ateş püskürdüler
'Suudi Arabistan' kararı ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye' bahanesine ateş püskürdüler

'Suudi Arabistan' kararı ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye' bahanesine ateş püskürdüler

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki
Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

Soros, mezardayken de kargaşa sürsün istiyor! Dünyaya kaos yayacak plan
Soros, mezardayken de kargaşa sürsün istiyor! Dünyaya kaos yayacak plan

Soros, mezardayken de kargaşa sürsün istiyor! Dünyaya kaos yayacak plan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.