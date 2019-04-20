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Bulgaristan'da küçük uçak düştü: 2 ölü

Bulgaristan'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

  • DHA
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Bulgaristan'da Nir spor kulübüne ait olan Zenair CH 601 Zodiac tipi küçük bir uçak, ülkenin Plovdiv kentine bağlı Orize köyünde düştü. Uçakta bulunan 2 kişi öldü.
 
Düzenlenen bir drone hava gösterisinin açılışına katılmak üzere bölgeye gittiği bildirilen uçak, iddiaya göre, bir kanadının düşmesinin ardından Meriç Nehri kıyısındaki ağaçlık alana düştü. Kazada uçakta bulunan 45 ve 18 yaşında olduğu belirtilen 2 kişi öldü.
 
Plovdiv Belediye Başkanı İvan Totev, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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