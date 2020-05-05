AA 05 Mayıs 2020 Salı 16:23 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 16:23

Başkent Sofya’daki iş yeri sahipleri, hizmete başlamak için her türlü önlemleri aldıklarını söyledi.

Lokanta sahipleri, yüzde 20 olan vergi oranının yüzde 5'e indirilmesi için vitrinlerine yazı asacaklarını açıkladı.

Bulgaristan Lokantacılar Birliği (BAZ) Başkan Yardımcısı Marin Sotirov, yaptığı açıklamada, sektörün ciddi kayıp verdiğini, işverenlere bazı imtiyazların tanınması gerektiğini belirtti.

Sotirov, vergi oranının yüzde 20’den yüzde 5’e indirilmesi çağrısı yaptı.

Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, yaptığı açıklamada, 7 Mayıs’ta lokanta, pastane ve büfe gibi işletmelerin belirli koşullarda kısmi olarak hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Donçev, masalar arasındaki mesafenin 1,5 metre olacağını belirterek personelin maske ve eldiven kullanacağını belirtti.

İşverenlerin vergi indirimi taleplerine değinen Donçev, sektördeki yüzde 20 olan verginin değiştirilmeyeceğini duyurdu.

Bulgaristan hükümeti, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkede 13 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 13 Mayıs'ta kaldırılmasına karar vermişti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 57 artarak 1689’a ulaştı. İyileşenlerin sayısı 342'ye, ölenlerin sayısı da 78’e çıktı.