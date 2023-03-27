Bulgaristan'daki erken genel seçimler için Türkiye'de 23 ilde sandıklar kurulacak

1989 yılında komünist rejimin yıkılmasından bu yana tarihindeki en büyük siyasi krizlerinden birini yaşayan Bulgaristan'da halk, 2 yıl içinde 5'inci kez 2 Nisan'da sandık başına gidiyor.

Son yıllarda seçimlere katılım oranının düşük olması ve Bulgar vatandaşlarının seçim yorgunluğu nedeniyle 2 Nisan seçimlerine katılımın düşük olması bekleniyor. Dolayısıyla Bulgaristan dışında yaşayan vatandaşların seçime yüksek oranla katılımının, hükümetin kurulmasında yapıcı bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Bulgaristan vatandaşları, 2 Nisan'daki erken genel seçimlerde Türkiye dahil 62 ülkede oy kullanabilecek.

- TÜRKİYE'DE 162 SANDIK KURULACAK

Bulgaristan'daki erken genel seçimlerde çifte vatandaşların oy kullanabilmeleri için Türkiye'deki 23 ilde 162 sandık kurulacak.

Bursa, İstanbul ve İzmir gibi çifte vatandaşların yoğun yaşadığı illerin yanı sıra Uşak'ta da çifte vatandaşlar, bu seçimde ilk kez bulundukları ilde oy kullanabilecek.

Türkiye'deki çifte vatandaşlar için sandıklar TSİ 07.00'de açılacak, 20.00'de kapanacak.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, seçim yarışına 13 numaralı pusula ile katılacak.

Erken genel seçimlerde 21 parti ve koalisyon yarışacak.

- TÜRKİYE'DEKİ ÇİFTE VATANDAŞLARIN KATILIMI ÖNEMLİ

Nüfusu 6,52 milyon olan Bulgaristan'da komünizm rejiminden çıktığı 1989 yılı sonrası kurulan ve yaklaşık bir milyon Türk ve Müslümanın yoğun olarak katıldığı HÖH, 2 Nisan'daki erken genel seçimlerden sonra ülke siyasetinde kilit rol oynamayı hedefliyor.

2 Ekim 2022'deki son genel seçimlerde hızlı bir yükselişle geçerli oyların yüzde 13,75'ini alan HÖH, 240 sandalyeli mecliste 36 milletvekili ile ülkenin en büyük 3. siyasi gücü haline geldi.

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, son 2 yılda parlamentonun vatandaşların gündemini görmezden geldiğini belirterek bu seçimde her bir oyun değerinin yüksek olduğunu söylemişti.

Olası yeni koalisyon hükümetinde ağırlığını artırmak için milletvekili sayısını da çoğaltmayı amaçlayan HÖH yöneticileri, Türkiye'deki çifte vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu vurguluyor.

Türkçenin Bulgaristan'da zorunlu ders olarak okutulması, Türk azınlığa zorla verilen ve halen kütüklerde mevcut olan Bulgarca isimlerin kaldırılması gibi haklı taleplerin daha güçlü dile getirilebilmesinin, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların bu seçimlerde sandığa gitmeleriyle mümkün olacağı ifade ediliyor.

