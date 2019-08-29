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Bulgaristan'da 5 milyon kişinin kişisel verilerinin çalınmasına 2,5 milyon avro ceza

Bulgaristan'da parlamento bünyesindeki Kişisel Verileri Savunma Komisyonu (KZLD), nüfusu yaklaşık 7 milyon olan ülkede 5 milyon kişinin kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili Ulusal Gelirler Ajansının (NAP) 2,5 milyon avro ceza ödemesine karar verdi.

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Komisyon Başkanı Ventzislav Karacov, yaptığı basın açıklamasında, "Bu bir ceza değil, bir uyarıdır. En çok 10 milyon avroya dek varabilecek cezanın belirlediğimiz miktarını uygun ve yeterli bulduk. Bir daha böyle bir şey olmasın diye bu cezayı verdik." dedi.

Karacov, devlet kurumu olan NAP'ın bütçesinden kesilecek cezanın devlet bütçesine aktarılacağını ifade etti.

NAP yetkilileri ise kendilerinin de siber saldırının kurbanı olduklarını savunarak karara itiraz edeceklerini belirtti.

Bulgar basını, "Cahil devlet yöneticileri yüzünden zarar gören halk, kendi cebinden bir kez daha ceza ödeyecek" ifadesini kullanarak, kesilen cezanın da saldırı gibi "sanal" olduğu, devletin bir cebinden diğer cebine para aktaracağı görüşünü savundu.

5 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİNİN ÇALINDIĞI SİBER SALDIRI

NAP, 15 Temmuz'da, siber korsanların yurt dışından gerçekleştikleri saldırılarda, yaklaşık 5 milyon kişiye ait verilerin ele geçirildiğini açıklamıştı.

NAP Sözcüsü Rosen Bıçvarov, kimlik numarası, sağlık sigortası, vergi ödemeleri gibi kurumun veri havuzunda yer alan bilgilerin yüzde 3'ünün ele geçirildiğini kabul etmişti.

Bıçvarov, korsanların NAP'ın, yurt dışından yapılan ödemelerinde KDV iade sistemi üzerinden kurumun bilgi havuzuna ulaştığını, saldırı sebebiyle NAP'ın e-devlet üzerinden verdiği hizmetlerine ara vererek 2012'den bu yana güvenlik duvarları yenilenmeyen bazı sistemlerin gözden geçirildiğini aktarmıştı.

Maliye Bakanı Vladislav Goranov, korsanların ulaştığı verilerin kötü amaçlı kullanımının mümkün olmadığını savunarak, "Veri sızıntısı vatandaşlara zarar veremez. Bütünlük sahibi olmayan kimlik bilgilerinin dışarıya sızması ülkenin mali güvenliğini tehdit etmez." ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Mladen Marinov ise soruşturma başlatıldığını, siber saldırıyla ilgili gözaltına alınan 20 yaşındaki bilgisayar uzmanı Kristiyan Boykov'un daha sonra serbest bırakıldığını belirtmişti.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) lideri Koneliya Ninova, hükümeti olayı küçümsemekle suçlayarak Cumhurbaşkanı Ruman Radev'in Milli Güvenlik Kurulunu toplaması gerektiğini söylemişti.

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