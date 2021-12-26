Bulgaristan'daki Türkler asimilasyon günlerini unutamıyor

AA 26 Aralık 2021 Pazar 15:53 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 15:53

Güneydoğusundaki Kırcaali iline bağlı Mogilyane (Killi) 1984 yılında komünist milislerin halka rastgele ateş açması sonucu annesinin kucağında öldürülen 18 aylık Türkan Feyzullah'ın yanı sıra şehit düşen Musa Yakup ve Ayşe Hasan'ın anısına dua okundu.

Türkan Çeşme olarak adlandırılan anıtın yanında düzenlenen törende, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu muhalefet Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin lideri Mustafa Karadayı, Türk ve Müslümanların isimlerini zorla değiştiren, dini ibadetlerini yasaklamaya çalışan eski komünist rejimin zulümlerine değinerek, ülkede bu yıl yapılan 3 genel seçim kampanyası sırasında şimdiki polisin o eski rejimin baskılarını halka yeniden anımsattığını belirtti.

- "3 SEÇİM YAPILDI 3'ÜNDE DE BASKI UYGULANDI"

Bulgaristan'da 4 Nisan, 11 Temmuz ve 14 Kasım'da genel seçime gidildiğine işaret eden Karadayı, şöyle devam etti:

"3 seçim yapıldı, 3'ünde de baskı uygulandı. İlk seçimde o sıralarda iktidarda olan eski Başbakan Boyko Borisov'un GERB partisinin devlet mekanizmaları halka karşı sürüldü. Diğer iki seçimde ise İçişleri Bakanı Boyko Raşkov'un komünist zihniyetli milisleri baskı uyguladı. Ancak biz, HÖH olarak her seçimde oyların yüzde 10'unu sabit bir şekilde alabildik. Bizlere kimse baskı uygulayamaz."

Karadayı, Türkan bebeğin ülkedeki özgürlük mücadelesinin sembolü haline geldiğinin altını çizerek, HÖH'nün Bulgaristan'da yeniden baş gösteren siyasi baskılara karşı tüm yasal yolları denemeye, gerekirse Strasburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) kadar gitmeye hazır olduğunu söyledi.

HÖH'nün ülkedeki baskılara karşı mücadele edeceğini vurgulayan Karadayı, "Bulgaristan'a demokrasi ve özgürlüğü bizler getirdik. Ancak ülkemizde demokrasiye geçişinden 31 yıl sonra yine insan haklarımız için mücadele vermek zorundayız." diye konuştu.

Törene Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, HÖH milletvekilleri ve Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü temsilcileri de katıldı.

- TÜRKAN BEBEK KİMDİR?

Türkan bebek, 26 Aralık 1984'te Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Killi bölgesinde isim değiştirme uygulamasını protesto etmek için toplanan Türklerin arasında annesinin kucağında bulunuyordu.

Bulgar kolluk kuvvetlerinin kalabalığın üzerine rastgele açtığı ateş sonucu henüz 18 aylıkken şehit olan Türkan bebek, Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü haline geldi.

Türkan bebek, her yıl 26 Aralık'ta Bulgaristan'daki kabri başında anılıyor. Şehit bebeğin anısına Türkiye'nin çeşitli illerinde de anıtlar bulunuyor.

Bulgaristan'da 1944 yılında darbe ile iktidara gelen eski Komünist Partisinin 45 yıllık iktidarının sonunda ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Türk ve Müslümanlara karşı uyguladığı asimilasyon politikasına karşı direnişler rejimin 1989'da düşmesine vesile olmuştu.