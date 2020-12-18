Bulgaristan'dan casusluk suçlaması: Ülkeyi terk etmesi için 72 saat verildi

star.com.tr 18 Aralık 2020 Cuma 22:32 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 22:32

Bulgaristan makamları, AB ve NATO üye ülkesinde casusluk yaptıkları iddiasıyla bir Rus diplomatına Bulgaristan'ı terk etmesi için 72 saat süre verdi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu diplomatın "diplomatik statüsüne aykırı eylemler" nedeniyle sınır dışı edileceğini duyurdu.

Bu olayla birlikte, Ekim 2019'dan bu yana altıncı kez Sofya'daki Rus Büyükelçiliğinde bulunan bir Rus diplomat veya yetkili casusluk şüphesiyle sınır dışı edilmiş oldu.

Bulgar savcılar, Rus diplomatın 2017 yılından bu yana "tatbikatlar sırasında Bulgar topraklarında konuşlandırılan ABD askerlerinin sayısı da dahil olmak üzere askeri bilgi topladığı ve casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu" öne süren bir açıklama yaptı. Amacın bu bilgileri Rus askeri istihbaratına aktarmak olduğunu belirterek, diplomatın, gizli bilgilere erişimi olan ve kendisine para teklif edilen bir Bulgar vatandaşı ile temas halinde olduğuna dair kanıtları olduğunu da sözlerine ekledi.

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