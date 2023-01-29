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Dünya

Bulgaristan'dan gelen Türk heyetten Edirne Valisi'ne ziyaret

Bulgaristan'ın Razgrad kentinden gelen Türk heyeti, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

AA29 Ocak 2023 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Bulgaristan'dan gelen Türk heyetten Edirne Valisi'ne ziyaret
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek heyete teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, her zaman Bulgaristan'da yaşayan soydaşların yanında olmaya gayret gösterdiğini belirtti.

Toplumları yaşatan, bir arada tutan en önemli etkenin yaşattıkları gelenek görenekler olduğunu ifade eden Kırbıyık, " Soydaşlarımız da bu kültürel değerleri yaşatma çabasındalar. Bizde eski dönemlerde orada kullanılan geleneksel kıyafetlerimizden örneklerin hazırlanmasına Edirne Valiliği olarak destek olduk. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyor bu vesileyle soydaşlarımıza selam, saygılarımı iletiyorum." dedi.

Ziyarette, Kubrat Belediye Başkanı Alkin Nebi, Kruşari Belediye Başkanı İlhan Müstedjeb, Kruşari Belediye Başkan Yardımcısı Nazmiye Lüman, Dobriç Merkez Belediyesi Meclis Üyesi Nejlya Hamdi ve Mıdrevo Muhtarı Salim Mustafa yer aldı.

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