İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2024 Cumartesi / 14 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bulgaristan'dan Türkiye'ye 'yangın söndürme' teşekkürü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve cesur Türk itfaiyecilerine şükranlarımı sunuyorum
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye 'yangın söndürme' teşekkürü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve cesur Türk itfaiyecilerine şükranlarımı sunuyorum

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkenin Svilengrad bölgesinde çıkan orman yangını ile mücadelede verdiği destekten ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
Bulgaristan'dan Türkiye'ye 'yangın söndürme' teşekkürü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve cesur Türk itfaiyecilerine şükranlarımı sunuyorum
ABONE OL

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin zamanında desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bulgaristan'daki yıkıcı yangınlara karşı mücadele veren cesur Türk itfaiyecilere en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

YANGIN BİR HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede, Svilengrad bölgesinde 13 Temmuz'da yangın çıkmıştı.

Yangın 2 günde güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlemiş ve bölgede on binlerce hektarlık orman ve tarım alanı kül olmuştu.

TÜRKİYE'DEN DESTEK

Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye de destek vermişti. Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma yetkilileri, son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkın yangın çıktığını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.