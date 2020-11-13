Bulgaristan'ın tek Türk asıllı valisi Kovid-19 oldu

IHA 13 Kasım 2020 Cuma 14:40 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 14:40

Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde görev yapan, ülkenin tek Türk asıllı valisi Günay Hüsmen; sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Hüsmen yaptığı açıklamada, “Bugün kendimi halsiz hissettim ve ardından hemen PCR testi yaptırdım. Tüm tedbirlere uymama rağmen maalesef test pozitif çıktı. Benimle temasta olanlar, ilk belirtileri hissettikleri anda test yaptırsınlar ve kendilerini karantinaya alsınlar” dedi.

Ülke genelinde son 24 saat içinde 3 bin 414 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 90 bin 725’e yükseldi.