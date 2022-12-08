Bulgaristan'ndan 'Şengen' tepkisi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın 2011'den beri Şengen bölgesine katılıma ilişkin gerekli tüm kriterleri yerine getirdiğini belirtti.

Radev, ülkesinin Şengen alanına alınmasının AB sınırını güvenli hale getireceğini kaydederek, "Şengen'e katılımımız Avrupa Birliği'nin dış sınırları daha huzurlu olacak." dedi.

Son iki ayda Bulgaristan'ın dış sınırlarının iki kez teftiş edildiğini belirten Radev, bu teftişlerde hiçbir sorun tespit edilmediğini ve buna rağmen ret kararı verilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Radev, veto kararı veren Hollanda ve Avusturya'nın kendi çıkarlarına karşı gelmemesi gerektiğini ve birgün Şengen'e katılacaklarını umduklarını söyledi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Semerciev ise ülkesinin Şengen sahasının dışında bırakılmasına tepki gösterdi.

Semerciev, AB ülkelerinin çoğunun Bulgaristan'a destek verdiğini ancak Hollanda ve Avusturya'nın karşı çıktığını anımsatarak, "Çabalarımızı sürdüreceğiz. Sadece iki ülke karşı çıkıyor. AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak İsveç ile sıkı bir iş birliği yapacağız." diye konuştu.

Avrupa Konseyi İçişleri ve Adalet Bakanları toplantısında, Bulgaristan'ın Şengen bölgesine katılımına ilişkin karar Hollanda ve Avusturya'nın vetosuyla reddedildi.