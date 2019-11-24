Bulutların üstünde 15 bin dolara duş keyfi

Emirates Havayolları, yolcularına 20 bin fit yükseklikte 15 bin dolara duş keyfi sunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait Emirates Havayolları, uçaklarına duş koyan ilk ticari hava yolu şirketi. Şirketin Airbus A380 modelinde yolcular, 20 bin fitte duş yapabiliyor. Bu uçakları tercih edenlerin uçuş başına bir defa duş yapma hakkı var. Duşu kullanmak için de uçuş görevlilerinden randevu almak gerekiyor. Uçak dolu değilse veya çok uzun mesafeli bir uçuşsa, önceden rezervasyon yapma zorunluluğu bulunmuyor. Hizmet sadece duşla sınırlı değil. Duştan çıkan müşteriler yerlerine döndüklerinde taze meyve ve bal tabaklarıyla karşılaşıyorlar.