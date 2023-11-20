İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2023 Pazartesi / 8 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7649
  • EURO
    31,4844
  • ALTIN
    1821.15
  • BIST100
    7947.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bundesbank: Enerji fiyat şokunun etkisiyle Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte küçülecek
Dünya

Bundesbank: Enerji fiyat şokunun etkisiyle Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte küçülecek

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin zayıf dış talep ve geçen yılki enerji fiyatlarındaki şokun sonuçlarının üretimi yavaşlatması nedeniyle dördüncü çeyrekte küçülmesinin beklendiğini bildirdi.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
Bundesbank: Enerji fiyat şokunun etkisiyle Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte küçülecek
ABONE OL

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik kasım ayı raporu yayımlandı. Raporda, Alman ekonomisinde zorlu koşulların sürdüğü belirtilerek, ekonominin daha önce yaşanan enerji fiyat şokunun ve yurt dışından gelen zayıf talebin sonuçlarından olumsuz etkilenmeye devam ettiği kaydedildi.

Bundesbank raporunda, "Artan finansman maliyetleri, özel yatırımları ve dolayısıyla sanayi mallarına ve özellikle inşaat hizmetlerine yönelik yurt içi talebi kısıtlamaya devam ediyor." denilerek, sanayide daha önce destekleyici etkisi olan otomobil imalatı gibi sektörlerde üretimin keskin bir düşüş gösterdiği vurgulandı.

Raporda, yaz çeyreğinde (temmuz-eylül) ekonominin yüzde 0,1 küçüldüğü hatırlatılarak, "2023'ün dördüncü çeyreğinde ekonomik üretimin yeniden hafif bir düşüş göstermesi muhtemel" ifadeleri kullanıldı.

Bankaya göre, gelecek yılın başlarında Alman ekonomisinde iyileşme olabileceğine dair bazı işaretler olsa da Avrupa'nın en büyük ekonomisinde toparlanma zorlu olacak. Raporunda yine de yüksek istihdam, güçlü ücret artışı ve istikrara kavuşan ekonomik güvene işaret ederek, gelecek yıl için ihtiyatlı bir iyimserlik öngörüldü.

Artan finansman ve inşaat maliyetlerinin, inşaat hizmetlerine olan talep üzerinde ağır bir baskı oluşturmaya devam ettiği belirtilen raporda, inşaat sektöründe kısa vadeli bir iyileşme ihtimalinin henüz ufukta görünmediği vurgulandı.

Bundesbank, "Gelecek aylarda yıllık enflasyon oranının yatay yönde dalgalanması muhtemel" öngörüsünde bulundu.

Bu arada, Almanya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı. Eğer Alman ekonomisi son çeyrekte küçülürse, art arda iki olumsuz çeyrek olarak küçülerek teknik olarak resesyona girmiş olacak.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluktan dolayı eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu da Almanya için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.