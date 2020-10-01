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Dünya

Bunu da gördük! Başbakanı yazı tura ile belirlediler

Belçika'da 16 ay aradan sonra hükümet nihayet kuruldu. Başbakan'ı seçmek içinse alışılmadık bir yola başvuruldu. Koalisyon liderleri kimin başbakan olacağını belirlemek için yazı tura attı. İlginç olay ise basın toplantısının bitiminde bir muhabirin 'Başbakan'ın kim olacağını nasıl belirlediniz?' diye sormasıyla ortaya çıktı.

01 Ekim 2020 Perşembe 17:41 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 17:41
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Başbakan'ın yazı turayla belirlendiği olay Belçika'da yaşandı.

16 aydır süren hükümet kurma çalışmaları nihayet sonuçlandı. 7 parti hükümeti kurma konusunda anlaştı.

Başbakan, Flaman liberal parti Open VLD'den 'den Alexander de Croo olacak.

"Vivaldi koalisyonu" olarak adlandırılan anlaşma Kral Philippe'e (FİLİP) bildirildi.

İki büyük partinin lideri gelişmeyi basın açıklamasıyla duyurdu.

İlginç olay ise basın toplantısının bitiminde bir muhabirin "Başbakan'ın kim olacağını nasıl belirlediniz?" diye sormasıyla ortaya çıktı.

Sosyalist Parti'den Paul Magnett yazı tura attıklarını söyledi.

16 aylık görüşmelerin ardından yazı turayla belirlenen Alexander de Croo yarın yemin ederek görevine başlayacak.

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