Burkina Faso hükümeti: 2 milyondan fazla kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

AA 04 Haziran 2020 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 17:53

Burkina Faso hükümetinden yapılan açıklamada, haziran-ağustos döneminde ülkenin tüm bölgelerinde toplam 2,15 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı çekeceği belirtildi.

Bu rakamın geçen yıla oranla 500 bin arttığı belirtilen açıklamada, kuraklıktan etkilenen Sahel, Merkez-Kuzey, Doğu ve Boucle du Mouhoun bölgelerinde 137 bin kişinin acil gıdaya ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Açıklamada, bakanlar kurulunca en kötü durumdaki toplulukların desteklenmesi için 25 milyar CFA frangı (yaklaşık 290 milyon Türk lirası) tutarındaki bir planın uygulamaya konulduğu, bu kapsamda bu topluluklara gıda yardımı, tarımsal ve hayvansal üretim desteği, temiz içme suyu sağlanacağı aktarıldı.

Ülkede, 2009'da yüzde 35,1 olan kronik kötü beslenme oranı 2019'da yüzde 25,4'e düşerken, aynı dönemde akut kötü beslenme oranı yüzde 11,3'ten 8,1'e geriledi.

Bu düşüşe rağmen, Burkina Faso'da kötü beslenme vakası sayıları Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kritik eşik değerlerinin oldukça üzerinde kalıyor.

Burkina Faso'da özellikle 2015'ten bu yana sıklıkla düzenlenen terör saldırıları, en az 1000 sivilin ölümüne, 860 bin kişinin yerinden olmasına yol açarak, ülkenin doğu ve merkez doğu kısımlarında geniş çapta kaynak, gıda, içme suyu sıkıntısına neden oldu.