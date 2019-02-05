14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2127
  • 5,9629
  • 220.295
  • 102.255
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Burkina Faso ordusun teröristlere yönelik operasyonlarında 146 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Silahlı Kuvvetler ülkenin kuzeyindeki 'Boucle du Mouhoun' bölgesinde terör gruplarına yönelik hava ve kara operasyonları yürüttü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Operasyonlarda 146 terörist etkisiz hale getirildi.

Söz konusu harekat, teröristlerin iki gün önce bölgede 14 sivili öldürdüğü saldırıya cevap niteliğinde gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, ülke toprakları ile vatandaşların can ve malları güvenceye alınana kadar operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ve Batı ile Boucle du Mouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi ölmüştü.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.

´Birinci Jön Türk Kongresi´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Burkina Faso ordusundan teröristlere yönelik operasyon

Burkina Faso ordusundan teröristlere yönelik operasyon

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Angelina Jolie Arakanlı Müslümanları ziyaret edecek

Angelina Jolie Arakanlı Müslümanları ziyaret edecek

"Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"

'Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor'

10 ülkeden Venezuela ordusuna skandal çağrı

10 ülkeden Venezuela ordusuna skandal çağrı

İran'dan AB'ye INSTEX eleştirisi: Oturup sizi beklemeyeceğiz

İran'dan AB'ye INSTEX eleştirisi: Oturup sizi beklemeyeceğiz

BM Venezuela kararını açıkladı

BM Venezuela kararını açıkladı

Kayıp 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı
 

POPÜLER HABERLER

ABD´yi yok edebilecek füzede 'her şey yolunda'

ABD´yi yok edebilecek füzede 'her şey yolunda'

Diriliş Ertuğrul resmen damga vurdu

Diriliş Ertuğrul resmen damga vurdu

Hayvanların görenleri şaşırtan halleri

Hayvanların görenleri şaşırtan halleri

Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA