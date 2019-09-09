28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7129
  • 6,303
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Burkina Faso'da 3 ayrı saldırı: 29 ölü, 10 yaralı

Burkina Faso'nun merkez bölgesinde düzenlenen 3 ayrı saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Remis Fulgance Dandjinou, yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü Dablo Kelbo bölgesinde insani yardım malzemeleri taşıyan bir konvoya teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Dandjinou, saldırıda 14 sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, can kayıplarının yanı sıra konvoyda büyük ölçekte maddi hasar meydana geldiğini de aktardı.

Saldırıdan kısa bir süre sonra ikinci bir açıklama daha yayımlayan Bakan Dandjinou, bir nakliye kamyonunun Sanmatenga kentindeki Barsalogho Guendbila noktasında mayına çarpması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Remis Fulgance Dandjinou, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını da kaydetti.

- ORDU HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Öte yandan güvenlik kaynakları, Yatenga kentinin Banh bölgesinde teröristlerin düzenlediği bir diğer saldırıda ise 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ordu saldırıların yapıldığı bölgelere operasyon düzenleyerek, yerel halktan askerlerle iş birliği halinde olmalarını talep etti.

- ÜLKENİN 13 BÖLGESİNDEN 7'SİNDE OHAL DEVAM EDİYOR

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, 13 bölgeden oluşan ülkenin 7 bölgesinde uygulanıyor.

Mehmetçik´ten öğrenci ve öğretmenlere duygu yüklü mesaj

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şirinevler'de 5 araç birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Şirinevler'de 5 araç birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bu hafta hava nasıl olacak?

Bu hafta hava nasıl olacak?

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Bakan Varank iyi haberi verdi: Etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz

Bakan Varank iyi haberi verdi: Etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz

'Yüzyılın ihaneti'ne karşı 'ulusal strateji' çağrısı

'Yüzyılın ihaneti'ne karşı 'ulusal strateji' çağrısı

Filenin Sultanları, finalde kaybetti

Filenin Sultanları, finalde kaybetti

HDP Diyarbakır teşkilatına soruşturma

HDP Diyarbakır teşkilatına soruşturma
 

POPÜLER HABERLER

Türk askeri Fırat´ın doğusunda

Türk askeri Fırat´ın doğusunda

Sıra dışı 23 Albino hayvan

Sıra dışı 23 Albino hayvan

Arkeologlar bile şaşırdı! 2100 yıllık iPhone bulundu

Arkeologlar bile şaşırdı! 2100 yıllık iPhone bulundu

Hayal gücünü zorlayan 20 şaşırtıcı tasarım

Hayal gücünü zorlayan 20 şaşırtıcı tasarım

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA