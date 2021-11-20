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Dünya

Burkina Faso'da Fransız askerlerine engel

Burkina Faso'dan Nijer'e doğru ilerleyen Fransız askeri konvoyunun geçişi, Kaya şehri sakinlerince engellendi.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 14:56 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 14:56
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Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız askerlerinin terörist gruplara yardım ettiğini düşünen bölge sakinleri, Nijer'e doğru ilerleyen Fransız askeri konvoyunun geçişine izin vermedi.

"Burası bizim evimiz", "Evine dön Fransa" ve "Ülkemizi terk et Fransa" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ülkeyi terk etmesini istedikleri Fransız askerlerin terörist grupları destekleyip onlara silah yardımı yaptıklarını ileri sürdü.

Kaya Belediye Başkanı Laurent Kontogom aracılık yapmasına rağmen Fransız konvoyunun geçişine izin verilmedi.

Geri çekilmek zorunda kalan Fransız konvoyu, Kaya'ya yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki eski bir taş ocağına sığınmak zorunda kaldı.

Konuyla ilgili Fransa ve Burkina Faso tarafından resmi açıklama yapılmadı.

Fransa'nın 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 askeri bulunuyor.

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