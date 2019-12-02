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Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: 14 ölü

Burkina Faso'nun doğusunda kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişinin öldürüldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, Foutouri bölgesinde yer alan Hantoukoura'daki Protestan kilisesine kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Doğu Bölgesi Valisi Albay Saidou Sanou, saldırıda bir rahip dahil 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Vali Sanou, güvenlik güçlerinin saldırının yapıldığı bölgeye operasyon düzenlediği bilgisini paylaştı.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

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