Burkina Faso´da kiliseye silahlı saldırı: 6 ölü
Burkina Faso'da kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
- DHA
Yerel medyada yer alan haberlerde, Burkina Faso´da yer alan Soum bölgesindeki Silgadji kasabasındaki bir kiliseye, dünkü Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri rahip, biri kilise görevlisi olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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