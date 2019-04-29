Burkina Faso´da kiliseye silahlı saldırı: 6 ölü

Yerel medyada yer alan haberlerde, Burkina Faso´da yer alan Soum bölgesindeki Silgadji kasabasındaki bir kiliseye, dünkü Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri rahip, biri kilise görevlisi olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.