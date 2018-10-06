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Burkina Faso'da saldırı: 6 ölü

Burkina Faso'nun kuzeyinde Mali sınırına yakın Solle köyünde, polis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayının patlamasıyla 6 polis yaşamını yitirdi.

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Yerel basındaki haberlere göre, polis güçleri bölgede güvenlik kontrolü yapmak amacıyla birkaç araçlık konvoyla yola çıktı. Araçlardan birinin yola döşenen mayının üzerinden geçmesiyle meydana gelen patlamada en az 6 polis hayatını kaybetti. Olay sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma da yaşandı. Ülkenin güneyinde önceki gün de askeri bir aracın mayının üzerinden geçmesiyle oluşan patlamada 7 asker yaşamını yitirmişti. Bölgede güvenlik güçlerine yönelik saldırıların artmasından sonra düzenlenen operasyonda 10'dan fazla terörist etkisiz hale getirilmişti. Ülkenin kuzeyindeki Soum ilinin Baraboule ile Djibo semtleri arasında geçen hafta askeri aracın yola döşenen mayının üzerinden geçmesiyle 8 asker ölmüştü. Burkina Faso'da, son üç ayda meydana gelen terör saldırılarında en az 70 sivil, 60'tan fazla güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

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