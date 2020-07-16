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Dünya

Burkina Faso'da sel faciası: Vali ile beraber 5 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde Vali Evelyne Rose Kafando ve heyetindeki 4 kişi hayatını kaybetti.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 09:18 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:18
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Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin merkez bölgesindeki Boudry kentinde saha görevinden dönen valilik konvoyu sele kapıldı.

Vali Kafando ile Jandarma Tugay Komutanı Desire Moyenga, Başçavuş Sawadogo Salama, Kabile Şefi Simon Pierre ve yanlarındaki bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Vali Kafando ve ile beraberindeki 4 kişinin ölümlerini üzüntüyle öğrendiğini belirterek başsağlığı dileklerini iletti.

Kabore, heyetin bölgedeki okullarda yıl sonu sınavlarını denetleme görevinden döndüğünü aktardı.

Ülkede, yılın bu döneminde şiddetli yağışların neden olduğu su taşkınlarında çok sayıda can kaybı yaşanıyor.

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