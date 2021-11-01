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Dünya

Burkina Faso'da terör saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 19:32 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 19:33
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Yerel basındaki haberlere göre, Sahel bölgesinde yer alan Markoye köyünde kurulan pazara gitmek üzere yola çıkan siviller, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Terör saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi ise kaçırıldı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

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