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Dünya

Burundi Cumhurbaşkanı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

AA09 Haziran 2020 Salı 18:21 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 18:22
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Hükümetten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Nkurunziza'nın cumartesi günü voleybol oynadıktan sonra gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Cinquantenaire Hastanesi'nde tedavi gören ve pazar günü daha iyi olduğu bildirilen Cumhurbaşkanının dün aniden geçirdiği kalp krizi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Nkurunziza'nın ailesine ve tüm Burundi halkına başsağlığı dilenen açıklamada, ülkede 7 günlük yas ilan edildiği, bu süre boyunca bayrakların yarıya indirileceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Nkurunziza, 2005'ten bu yana yaptığı cumhurbaşkanlığı görevini 20 Ağustos'ta, mayıs ayında düzenlenen seçimin galibi ve partisinin adayı, yakın arkadaşı General Evarise Ndayishimiye'ye devretmeye hazırlanıyordu.

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