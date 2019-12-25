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Dünya

Burundi'de nüfusun yüzde 75'i sıtmaya yakalandı

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de yılbaşından bu yana 3 bin 113'ü ölümle sonuçlanan 8 milyon 392 bin 921 sıtma vakasının görüldüğü bildirildi. Ülke nüfusunun yüzde 75'i sıtmaya yakalandı.

AA25.12.2019  16:08 - Güncelleme: 25.12.2019  16:08

Ulusal basının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine dayandırdığı habere göre, 11,53 milyon nüfuslu ülkenin 46 bölgesinde sıtma salgını etkili oldu.

Bu yıl sıtmanın en büyük salgın düzeyine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 75'i bu hastalığa yakalandı.

Sıtma olan kişilerden 12 ayda 3 bin 113'ü hayatını kaybetti.

Öte yandan 2018'de dünyada 228 milyon kişide rastlanan sıtmanın 405 bini Sahraaltı Afrika'da görüldü.

Hastalığın nedenlerinin başında cibinlik gibi koruyucuların kullanımının az olması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gösteriliyor.

Haziran ayında sıtmaya karşı hazırlanan ulusal planda revizyona gidilerek koruyucu önlemlerin artırılması kararı alınmıştı.

Burundi’de 2017'de 6 milyon, dünya genelinde 219 milyon sıtma vakası görülmüş, çoğunluğu 5 yaş altı çocuklar olmak üzere 400 binden fazla kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresi sonrasında ortaya çıkan ateşli bir hastalık olan sıtma, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtiler gösteriyor.

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