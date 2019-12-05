SOS Medias Burundi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısındaki Cibitoke eyaletindeki Mugina kenti beldesinde etkili olan şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.

Çok sayıda evin toprak altında kalması sonucu ilk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan eski başkent Bujumbura'da etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 5 kişi yaşamını yitirdi.