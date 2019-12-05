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Burundi'de sel ve heyelanlarda 43 kişi hayatını kaybetti

Burundi'de etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 43 kişi yaşamını yitirdi.

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SOS Medias Burundi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısındaki Cibitoke eyaletindeki Mugina kenti beldesinde etkili olan şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.

Çok sayıda evin toprak altında kalması sonucu ilk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan eski başkent Bujumbura'da etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 5 kişi yaşamını yitirdi.

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