Burundi'de yeni Başbakan belli oldu

Cumhurbaşkanı Ndayishimiye'nin yayımladığı kararnameye göre Maliye Bakanı Ntahontuye, Burundi'nin yeni başbakanı oldu.

Karar, Ulusal Meclis ve Senato tarafından da onaylandı.

Burundi Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ntahontuye'nin atamasının, hükümetin 2040-2060 Vizyonu hedefleriyle uyumlu olduğu ifade edilirken, atamanın stratejik yeniden yapılanma kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Eylül 2022'den bu yana başbakanlık görevini yürüten Gervais Ndirakobuca ise Senato Başkanlığı görevine getirildi.

Geçen yıl aralık ayında ülkenin ekonomik zorluklar yaşadığı bir dönemde Maliye, Bütçe ve Ekonomik Planlama Bakanı olarak göreve getirilen Ntahontuye, Ulusal Meclis'te Finans Komitesi başkanlığı da yaptı.

Yerel basında yer alan değerlendirmelerde, deneyimli bir teknokrat olarak tanımlanan Ntahontuye'nin, kamu yönetimi ve uluslararası bağışçı çevreler konusundaki bilgi birikimiyle öne çıktığı ifade edildi.