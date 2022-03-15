Buyar Osmani: Türkiye'den övgü aldık

AA 15 Mart 2022 Salı 16:23 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 16:23

Osmani, haftalık düzenlediği basın brifinginde, dış politikadaki gelişmeler, Ukrayna'daki gelişmeler ve Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında gerçekleştirdiği temaslara değindi.

ADF kapsamında başta Çavuşoğlu olmak üzere farklı ikili görüşmeler gerçekleştirdiğine işaret eden Osmani, Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki ikili iş birliği, ekonomik ilişkiler ve stratejik ortaklık konularına değindiklerini ifade etti.

Osmani, "Başka ülkelerde yaşadıkları tecrübeye kıyasen, onlardan (Türkiye'den) Türk firmalarına gösterilen muamele noktasında aldığımız övgü, (Kuzey Makedonya) devletin ve hükümetin Türk firmalarına iyi muamele ettiği yönündedir. Tabii ki benim için bu iyi bir haberdi. Çünkü bu bir mesajdır. Yatırımları kendine çekmek için en iyi reklam, yatırımcıların devlet ve kurumlardan gördüğü muameleden övgüyle bahsetmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

- UKRAYNA



Ukrayna'daki gelişmelere de değinen Osmani, Ukrayna'da 120 Kuzey Makedonya vatandaşı ile iletişime geçtiklerini, bunlardan yüzde 80'inin tahliye edildiğini, 8 vatandaşın tahliye edilmeyi beklediğini ve yaklaşık 20 vatandaşın da tahliye edilmek istemediğini belirtti.

Kuzey Makedonya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliğinin aktif olduğunu söyleyen Osmani, bunun Ukrayna'ya verilen desteğe yönelik siyasi bir mesaj olduğunun altını çizdi.

Ayrıca Osmani, sınırlarına gelen hiçbir Ukraynalı mülteciyi geri çevirmeyeceklerini ifade etti.

Öte yandan, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerinin başlatılması konusuna da değinen Osmani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in dün Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendirdi.

Borell'in Balkan turuna Kuzey Makedonya'dan başlamasının başlı başına bir mesaj olduğunu dile getiren Osmani, bu yüzden de bu ziyaretin önemli olduğunu vurguladı.