Arnavutluk Başbakanı Rama, Arnavutlar’ın birleşmesi amacıyla ortak strateji hazırlaması için Kosova Başbakanı Haradinaj’a çağrıda bulundu

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile düzenlediği basın toplantısında, iki ülke ortak bakanlar kurulu toplantısının başarılı bir şekilde tamamlandığını vurguladı.

Ortak piyasa ekonomisi için doğru yolda olduklarını işaret eden Başbakan Haradinaj, “Toplantı kapsamında, 9 anlaşma ve protokole imza attık. Bugünkü toplantı, bundan sonra nasıl ilerleyeceğimize yönelik analitik bir çalışmayı teşkil etti. Ortak bir piyasa ekonomisi için doğru yolda olduğumuza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“SONSUZA KADAR BEKLEYEMEYİZ”

Başbakan Rama ise, verimli bir toplantı olduğun belirterek, “iki ülke bakanlar kurulu toplantıları kapsamında bugünkü toplantı somut sonuçları olan bir toplantıydı. Çünkü, başladığımız süreçlerin uygulama aşamasına yaklaştık. Artık iki ülke arasında tüm bariyerler kalkacak. Gümrük noktalarında tek tarafın kimliği yeterli olacak. Kosova, ocak ayı itibariyle Durs şehrine transit geçiş hakkına sahip olacak” şeklinde konuştu.

Rama, toplantı sırasında yaptığı konuşmada, iki ülke dışişleri bakanlıklarının, 2025 yılına kadar Arnavutların birleşmesi için ortak stratejinin hazırlanması için Kosova Başbakanı Haradinaj’a çağrıda bulundu.

Arnavutluk’un AB’ye kabul edilmesini sonsuza kadar bekleyemeyeceğini kaydeden Rama, Kosova’nın da vize muafiyetinin verilmesini beklemekten yorulduğunu vurguladı.

Uluslararası hukukun yarı devlet ya da yarı insan durumlarını tanımadığına dikkat çeken Başbakan Rama, “Kosova’nın bağımsızlığı ve vatandaşlarının serbest dolaşımı konusuna AB’nin gösterdiği yaklaşımdan hayal kırıklığına uğradık” sözlerini dile getirdi.

(Diriliş Postası)