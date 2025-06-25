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  • ''Büyük bir ilerleme var'' demişti... İsrail Trump'ı yalanladı
Dünya

''Büyük bir ilerleme var'' demişti... İsrail Trump'ı yalanladı

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, ABD Başkanı Trump'ın “Gazze'de ateşkes sağlandı” açıklamasını yalanladı. İsrailli bir yetkiliye göre, Hamas ile yapılan dolaylı görüşmelerde hiçbir somut ilerleme yok. İşte haberin ayrıntıları...

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 15:24 - Güncelleme:
''Büyük bir ilerleme var'' demişti... İsrail Trump'ı yalanladı
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Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının aksine İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yürütülen dolaylı müzakerelerde henüz bir ilerleme olmadığını belirtti.

Adı açıklanmayan İsrailli kaynak, Trump'ın esir takası ve Gazze'de ateşkes konusunda "büyük ilerleme olduğu" yönündeki açıklaması hakkında Haaretz'e değerlendirmede bulundu.

"TARAFLAR ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI SÜRÜYOR"

Söz konusu kaynak, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için yürütülen müzakerelerde herhangi bir ilerleme olmadığını, taraflar arasında olası anlaşmanın şartları hakkındaki görüş ayrılığının sürdüğünü ifade etti.

ABD BAŞKANI TRUMP'A YALANLAMA

Trump, NATO Zirvesi'ne katılmak için gittiği Hollanda'nın Lahey kentinde yaptığı açıklamada, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un kendisine Gazze'de ateşkesin "çok yakın olduğunu" söylediğini bildirerek, "Gazze'de büyük bir ilerleme var." demişti.

İsrail resmi makamlarından ise Trump'ın esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklaması hakkında henüz bir değerlendirme yapılmadı.

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