AA 14 Mayıs 2021 Cuma 08:21 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 08:21

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'ye kara harekatı yapması durumunda İsrail'e "ağır bir ders vermeye hazır olduklarını" bildirdi.



Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi etrafına birliklerini konuşlandırmaya devam eden İsrail'in olası bir kara harekatı yapma girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sözcü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, "Düşmanın Gazze'ye kara harekatı hevesine ilişkin bizler deriz ki, Gazze Şeridi'nin herhangi bölgesinden sızmaya çalışması, Allah'ın izniyle bize kendilerinden daha fazla öldürmemize ve daha fazla esir almamıza fırsat verecektir. Kendilerine ağır bir ders vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.



İsrail'deki yerel medyanın haberinde, ordudan 7 bin yedek askerin göreve çağrıldığı aktarılırken, Savunma Bakanı Benny Gantz ise 9 bin yedek askerin orduya alınmasına izin verdiğini açıklamıştı.

NETANYAHU'DAN TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'a ağır bedel ödetecekleri tehdidinde bulundu.

Netanyahu, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "(Bedel ödetmeyi) Yapıyoruz ve tüm kuvvetimizle yapmaya devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.

Henüz son sözün söylenmediğini savunan Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonun "gerekli görüldüğü sürece" devam edeceğini kaydetti.

Netanyahu ayrıca İsrail içindeki anarşiye sıfır tolerans gösterdiklerini ve düzenin sağlanması için kolluk güçlerine tam yetki verildiğini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerin Gazze'ye girdiğini duyurmuştu. Ancak daha sonra yapılan açıklamada bunun bir 'tercüme hatası' olduğu öne sürüldü.